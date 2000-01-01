20.05 23:19 MIGnews.com

Гей-парад в Кишиневе собрал сотни ЛГБТ-активистов

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В воскресенье около 500 человек прошлись улицами молдавской столицы в рамках гей-парада под слоганом "Я в порядке".Участников мероприятия сопровождали тысячи полицейских, их кордоны в защитном обмундировании окружили колонну со всех сторон.В марше солидарности т.н. ЛГБТ-сообщества также приняли участие некоторые европейские дипломаты.Маршируя под барабанный бой, активисты поднимали вверх радужные флаги.Однако местные жители не дружелюбно приняли марш.По сообщениям, группа мужчин вышла с плакатами против пропаганды гомосексуализма, а другие горожане выкрикивали различные ругательства в сторону активистов.