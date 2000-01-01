20.04 21:11 MIGnews.com

Умер исполнитель хитов Wake me up и Hey brother

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На 29-ом году жизни скончался шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, более известный под своим сценическим псевдонимом Avicii.Об этом сообщается BNL News. Родственники Берглинга уже подтвердили эту печальную информацию и попросили уважать частную жизнь диджея.Тело диджея обнаружили в столице Омана, городе Маскат 20 апреля.О причинах трагедии не сообщается, однако известно, что в 2016 году у Тима Берглинга диагностировали панкреатит, вызванный чрезмерным употреблением спиртного. В связи с этим он прекратил живые выступления.Поклонникам он был сильнее всего известен, благодаря своим хитам Wake me up, Hey brother и Lеvеls.