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Мужчина угнал машину для поездки на похороны кота | Фото: Thinkstock21.04 05:26   MIGnews.com

Мужчина угнал машину для поездки на похороны кота

Полицейские по "горячим следам" задержали в Тюмени жителя Нефтеюганска, который подозревается в угоне автомобиля, сообщает УГИБДД Тюменской области. По данным управления, "Лада" была угнана накануне вечером в микрорайоне Войновка в Тюмени.

"Водитель оставил открытой заведенную машину и зашел в аптеку. Этим воспользовался угонщик, он сел в автомобиль и спокойно на нем уехал", – говорится в сообщении. Утром в четверг угнанная "Лада" попала в поле зрения камер видеонаблюдения на въезде в Тюмень, и вскоре угонщика задержали инспекторы ДПС.

Как выяснилось, задержанный угнал автомобиль, чтобы съездить в Тобольск похоронить кота.

"По его словам, минувшей ночью он съездил в Тобольск, который расположен в 240 км от Тюмени, похоронил кота и вернулся обратно. Судя по всему, после возвращения он успел и помянуть животное", - сказал собеседник Интерфакса.

Отмечается, что водительского удостоверения у мужчины нет, в 2011 году и в апреле этого года его задерживали за управление в состоянии опьянения.

Добавим, автобусом от Тюмени до Тобольска можно доехать за 4 часа.
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