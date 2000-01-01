20.04 13:57 MIGnews.com

Французский артист стал "отцом" четырем цыплятам

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Французский художник Абраам Пуаншеваль, который три недели назад объявил о начале необычного перформанса, целью которого было прочувствовать всю гамму ощущений, которую чувствует курица-наседка.С этой целью он заперся в прозрачной витрине, где стал высиживать 9 яиц. К слову, стеклянный виварий установили у всех на виду в парижском музее Palais de Tokyo."Би-би-си" сообщило о первых успехах творца – вчера у него вылупились сразу четыре цыпленка, но останавливаться на этом он не намерен. Теперь Пуаншеваль ждет, когда вылупятся остальные цыплята, после чего он проведет с ними еще три дня, и только тогда сможет вернуться к семье.Птицы же отправятся на ферму его отца, где и будут доживать век до его логического завершения.Все это время артист позволял отлучиться от кладки (которая хранилась в специально сконструированном столике) лишь на полчаса в сутки и испражнялся в специальную коробку под стулом. При этом он придерживался диету с высоким содержанием имбиря, чтобы соблюдать температурный режим, который должен составлять минимум 37 градусов по Цельсию.