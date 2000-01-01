21.04 03:19 MIGnews.com

Депардье заинтересовался покупкой винодельни в Крыму

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Французский актер Жерар Депардье планирует посетить Крым для того, чтобы обсудить покупку винодельни на полуострове. Об этом сообщил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, передает Rambler News Service."Депардье планирует поездку в Крым для обсуждения этого вопроса", — сказал он. По словам Назарова, в настоящее время обсуждаются конкретные даты визита, намечающегося на лето 2017 года. "Во время этого приезда планируется обсудить его инвестиции в винодельни Крыма", — добавил он.В апреле 2016 года компания "Легенда Крыма" подарила Депардье сертификат на 10 лоз виноградников сортов "Пино Нуар" и "Вионье". Актер на презентации Ялтинского международного экономического форума в ходе винной дегустации отметил, что уровень крымского вина вырос с тех пор, как он был на полуострове последний раз 10 лет назад.Депардье в 2013 году получил российский паспорт. В настоящее время он реализует некоторые проекты в России. В частности, в августе 2016 года актер открыл в Саранске обновленный кинотеатр "Россия" и культурный центр, носящий его имя.