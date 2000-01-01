20.03 21:22 MIGnews.com
Стало известно, с кем будет похоронен Стивен Хокинг
Прах выдающегося британского ученого Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве – рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.
Об этом сообщает BBC News во вторник, 20 марта.
Похороны Хокинга пройдут 31 марта в Кембридже, заявили родственники ученого.
В совместном заявлении детей знаменитого физика-теоретика говорится:
"Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Поэтому было принято решение провести его похороны в городе, который он так сильно любил".
Напомним, что человек-легенда, астрофизик и космолог скончался 14 марта на 77 году жизни. Причина его смерти пока не раскрыта, упомянуто лишь то, что он скончался мирно.
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