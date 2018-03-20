21.03 03:33 MIGnews.com
Золотое платье Бейонсе взорвало интернет
Фотографии американской поп-дивы Бейонсе в оригинальном наряде собрали миллионы лайков в соцсети. Певица опубликовала снимки в экстравагантном золотом платье на своей станице в Instagram.
В таком ярком наряде Бейонсе вместе со своим мужем Джей-Зи и дочерью посетили публичное мероприятие.
Поклонники певицы оценили ее роскошный наряд: полупрозрачное платье с длинным пышным шлейфом. Свой образ Би дополнила золотыми аксессуарами.
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