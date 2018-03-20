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Золотое платье Бейонсе взорвало интернет

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 19 Мар 2018 в 10:28 PDT

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Фотографии американской поп-дивы Бейонсе в оригинальном наряде собрали миллионы лайков в соцсети. Певица опубликовала снимки в экстравагантном золотом платье на своей станице в Instagram.В таком ярком наряде Бейонсе вместе со своим мужем Джей-Зи и дочерью посетили публичное мероприятие.Поклонники певицы оценили ее роскошный наряд: полупрозрачное платье с длинным пышным шлейфом. Свой образ Би дополнила золотыми аксессуарами.