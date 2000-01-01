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Тысячи молитвенных записок извлекли из Стены Плача 20.03 17:29   MIGnews.com

Тысячи молитвенных записок извлекли из Стены Плача

В преддверии праздника Песаха были извлечены записки, оставленные в Стене Плача в Иерусалиме. Работники Фонда наследия тысячи молитвенных записок, заложенных посетителями в щели между камнями Стены Плача за 2017 год.



Заметки были изъяты в присутствии раввина Стены Плача и святых мест Шмуэля Рабиновича. Все записки были доставлены на Масличную гору, где они будут захоронены вместе с пришедшими в негодность и неподлежащим восстановлению священными книгами, как то предписывает Галаха в отношении текстов, содержащих Имя Господне, передает Аруц Шева.

Каждый год в Стене Плача записки оставляют миллионы посетителей из Израиля и других стран мира. Большое количество записок приходит в канцелярию раввина Стены плача и на ее интернет-сайт, а затем раввины вкладывают их в Стену.

Именно поэтому была проведена данная процедура, чтобы освободить место для новых молитвенных записок.
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