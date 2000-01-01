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21.03 02:28   MIGnews.com

Джим Керри нарисовал карикатуру пресс-секретаря Белого дома

Джим Керри разместил в Twitter очередной рисунок, на котором карикатурно изображена похожая на пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс, женщина.

Актер назвал свой рисунок портретом "так называемой христианки".


"Это портрет так называемого христианина, единственной целью в жизни которого является ложь толпе нечестивцев. Чудовище!", - подписал 56-летний актер очередной художественный этюд.

Более 22 тысяч комментариев под картинкой содержат юмор, поощрения, угрозы.

Некоторые пользователи отмечают, что Керри не совсем понимает смысл христианства, кто-то утверждает, что карьера актера закончена после такого твита, кто-то иронизирует о том, что этот твит от актера, который за 15 лет не выпустил ни одного достойного фильма, кто-то упрекает в том, что джентльмены так себя не ведут по отношению к дамам.

В свою очередь Сары Сандерс - Майк Хаккаби, бывший губернатор штата Арканзас раскритиковал "творение актера".


"Пафосный задира, сексист, ненавистник, фанатик и христианофил Джим Керри атакует пресс-секретаря Белого дома за свою веру. Как бы отреагировала лицемерная голливудская братия, если бы он назвал кого-то "так называемым мусульманином" или "так называемым евреем"? - написал политик в своем микроблоге.
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