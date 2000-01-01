Джим Керри нарисовал карикатуру пресс-секретаря Белого дома

"Это портрет так называемого христианина, единственной целью в жизни которого является ложь толпе нечестивцев. Чудовище!", - подписал 56-летний актер очередной художественный этюд.
Более 22 тысяч комментариев под картинкой содержат юмор, поощрения, угрозы.
Некоторые пользователи отмечают, что Керри не совсем понимает смысл христианства, кто-то утверждает, что карьера актера закончена после такого твита, кто-то иронизирует о том, что этот твит от актера, который за 15 лет не выпустил ни одного достойного фильма, кто-то упрекает в том, что джентльмены так себя не ведут по отношению к дамам.
В свою очередь Сары Сандерс - Майк Хаккаби, бывший губернатор штата Арканзас раскритиковал "творение актера".
"Пафосный задира, сексист, ненавистник, фанатик и христианофил Джим Керри атакует пресс-секретаря Белого дома за свою веру. Как бы отреагировала лицемерная голливудская братия, если бы он назвал кого-то "так называемым мусульманином" или "так называемым евреем"? - написал политик в своем микроблоге.