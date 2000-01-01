20.03 13:06 MIGnews.com

Идеальный отдых в Болгарии с Топаз Турс

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Не будем лишний раз говорить о том, как важно провести отпуск так, чтобы получить много положительных эмоций. Так как же найти "ответственного за отпуск"?Вне зависимости от выбора места отдыха, всем хочется максимального комфорта при минимуме забот. А значит, мы ищем проверенного временем организатора.О турагентстве Топаз Турс вы наверняка слышали. С 1973 года Топаз Турс - "ответственный за отпуск" десятков тысяч израильтян - получает о своей работе неизменно отличные отзывы. За этот длительный срок сотрудники компании приобрели неоценимый опыт в создании и реализации пакетов отдыха любой сложности, а также морских и речных круизов.А вот пример по-настоящему роскошного отдыха: перелет, 14 дней проживания в пятизвездочном отеле Strimon Garden нав 83-х километрах от Софии, двухразовое питание, 33 Спа-процедуры – только за 1143 евро.По столь же привлекательным ценам Топаз Турс предлагает сегодня СПА-отдых нав Словакии: 14 ночей в гостиницe Palace на базе полного пансиона, до 24 процедур в неделю, по цене 1699 евро на 1 человека в двухместном номере, вкл. полет и трансфер.в Чехии 13 ночей в гостинице Excelsior, на базе полупансиона, до 10 процедур в неделю, по цене 1233 евро на 1 человека в двухместном номере, вкл. полет и трансфер.(Чехия) 13 ночей в гостинице Venus, на базе полупансиона, до 17 процедур в неделю, по цене 1418 евро на человека в двухместном номере (полет и трансфер включены)., с 15 по 22 августа, включает полный пансион, все экскурсии, услуги израильского гида, а также полет и трансфер. Всего за 1982 евро на человека в двухместном номере.В организации СПА-отдыха Топаз Турс уже 24 года является признанным лидером среди израильских турагентств. Практически сразу, после того как СПА-туризм стал востребованным, в Топаз Турс начали предлагать своим клиентам пакеты, включающие перелет, трансфер, проживание и лечение. Крупное агентство Топаз Турс, десятилетиями работающее с партнерами в Европе, предоставляет вам пакеты СПА – отдыха по самым доступным ценам.