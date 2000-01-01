Саудовским женщинам разрешили одеваться на свое усмотрение
Традиционная одежда, не является обязательной для женщин, они сами могут выбирать, что носить.
Об этом во вторник, 20 марта заявил наследный Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью телеканалу CBS, сообщает RT.
Принц рассказал журналистам, что нормы шариата предписывают одеваться достойно, одежда должна выражать уважение к окружающим, но то же самое касается и мужской одежды.
При этом, стоит ли носить традиционную одежду, некоторые элементы которой полностью скрывают лицо и тело, представительницы прекрасного пола, по словам саудовского принца, должны решать самостоятельно.
Этого права, как подчеркнул принц Мухаммед, женщину лишить никто не может.
Согласно информации телеканала, религиозные лидеры государства пока не возразили принцу.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии женщины получили право служить в армии.
Напомним, также в прошлом году наследный саудовский принц объявил, что власти собираются привести страну к умеренному, открытому для мира исламу.