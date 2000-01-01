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Илон Маск в Иерусалиме учился поджигать абсент | Фото: Instagram20.03 12:08   MIGnews.com

Илон Маск в Иерусалиме учился поджигать абсент

Илон Маск, глава и основатель компаний SpaceX и Tesla во время короткого визита в Иерусалим осваивал профессию бармена. Так, миллиардер опубликовал в своем Instagram видео, записанное в одном из иерусалимских баров.

Об этом во вторник, 20 марта сообщает сайт газеты "Маарив", передает The Times of Israel.

Под прицелом камер Маск зажег башню из бокалов. Для этого пригодились две порции горящего абсента и навыки обращения с огнем.

"С огнем все намного лучше", - написал Маск.

По данным издания, за четыре часа, прошедшие после публикации, видео бизнесмена набрало почти 300 тысяч лайков.
https://www.timesofisrael.com/billionaire-elon-musk-gets-serious-at-masada-parties-in-jerusalem-bar/
Издание отмечает, что Илон Маск провел в Израиле несколько встреч. В том числе, миллиардера заинтересовала компания Cortica, разрабатывающая высокоточную технологию распознавания изображений.

Созданная израильской компанией технология Image2TextTM, базирующаяся на анализе работы коры головного мозга человека при распознавании изображений, позволяет не только распознавать картинки и видео, но и автоматически создавать для них таксономию для последующего контекстного поиска. В прошлом году издание Business Insider включило Cortica в список из 25 лучших израильских стартапов.

Напомним, ранее бизнесмен прорекламировал ручной огнемет на случай зомби-апокалипсиса.
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