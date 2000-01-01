20.03 21:21 MIGnews.com

ОАЭ создали первый в мире Совет счастья

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В Объединенных Арабских Эмиратах создали первый в мире Совет по вопросам счастья. Об этом сообщает ArabianBusiness.com, ссылаясь на заявление властей ОАЭ, сделанное в рамках 5-го Всемирного правительственного саммита в Дубае в Международный день счастья, 20 марта.Совет, в который войдут 13 экспертов, под руководством профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, будет созываться дважды в год и представлять ежегодный доклад о мировом уровне счастья на Всемирном правительственном саммите. Первое заседание совета состоится в рамках этого саммита, а второе – в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента ОАЭ шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, миру "необходим новый подход к достижению человеческого счастья, который должен основываться на сотрудничестве и объединении усилий в укреплении позитивных ценностей"."Счастье – это хорошая зараза и мы хотим, что все народы мира ею заболели, наслаждаясь добром. Но для этого необходимы ощутимые перемены в культуре работы правительства. Мы хотим разделить общие цели международных организаций – укрепление позитива, достижение более крепкого мира и достижение добра для человечества", - сказал шейх Мохаммед.