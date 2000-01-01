20.03 15:17 MIGnews.com

Стивен Хокинг отправится в космос

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Знаменитый физик Стивен Хокинг шокировал мир своим желанием отправиться в космос. 75-летний исследователь черных дыр намерен осуществить свою давнюю мечту. В этом ему поможет Ричард Брэнсон – владелец компании Virgin Galactic, предлагающей туристические полеты в космос.Физик рассказал в одном из своих интервью о том, что давно мечтал о полете в космос. При этом он понимал, что его мечте не суждено сбыться из-за плохой физической формы. Сегодня ученый благодарен Ричарду Брэнсону за то, что он согласился взять ученого в туристический полет к границе атмосферы Земли с космосом. Хокинг будет не единственной знаменитостью на борту космического планера – билеты забронировали 800 человек, среди которых певица Леди Гага и актриса Анджелина Джоли.Трое моих детей принесли мне большую радость. И я могу вам сказать, что сделает меня счастливым, — путешествие в космос. Я полагал, что никто меня туда не возьмет, но Ричард Брэнсон предложил мне место в Virgin Galactic, и я немедленно ответил "да".Для туристического полета в космос компания Virgin Galactic заказала специальный планер. Его разработкой занимались инженеры из Scaled Composites LLC, а непосредственной сборкой – специалисты The Spaceship Company. Планер имеет туристическое назначение и сможет подняться на высоту около 100 километров, как раз к границе атмосферы Земли с космосом. На орбиту судно выходить не будет. Стоимость билета на тур в космос составляет 200 тысяч долларов. Для Стивена Хокинга этот полет будет иметь особое значение, ведь его научные работы связаны с космосом и черными дырами.