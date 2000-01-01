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instagram.com 20.03 23:16   MIGnews.com

Алла Пугачева готовится к свадьбе

В скором времени внук Примадонны сыграет свадьбу.

В этом году старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков сдал предложение руки и сердца своей возлюбленной Алене.Он подарил ей помолвочное кольцо в день ее 20-летия и устроил грандиозный праздник. Девушка ответила согласием, поэтому теперь молодые люди вовсю начали готовиться к предстоящему торжеству. Напомним, что Никита и Алена вместе с 2014 года. Пока что пара не называет точную дату бракосочетания, но скорее всего свадьба состоится уже в этом году.

Алла Пугачева полностью одобряет выбор внука и признается, что Алена ей очень нравится. Также она выразила желание помочь невесте организовать свадьбу и выбрать наряд.

"Алена мне очень нравится! Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена. Если она попросит меня, то мы пойдем и все ей подберем. Возможно, туфли будут из моей линии, а почему бы и нет? Они очень красивые и удобные", — рассказала Алла Борисовна.
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