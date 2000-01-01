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Самые большие петроглифы Горного Алтая обнаружили ученые 26.03 06:30   MIGnews.com

Самые большие петроглифы Горного Алтая обнаружили ученые

Специалисты Агентства по культурно-историческому наследию в Онгудайском районе Республики Алтай неподалеку от поселка Малый Яломан исследовали наскальные рисунки. Ученые выяснили, что на данный момент это самые большие петроглифы Горного Алтая.

Ученые тщательно изучили наскальные рисунки: самое большое изображение представляет собой петроглиф около трех метров в длину. На нем изображены люди, олени и предположительно тигр. Скорее всего наскальные рисунки были сделаны 2,5 тысячи лет назад, отмечают специалисты.

Самыми большими петроглифами Горного Алтая ранее считались "Турачакские писаницы2 - наскальные рисунки, нарисованные красной охрой в Турачакском районе и петроглифы вдоль дороги в Инегень Онгудайского района местности Комдош Бом.

Петроглифы — наскальные изображения или писаницы, бывают различной тематики, но всегда выполнены на каменной основе.
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