26.03 06:30 MIGnews.com

Самые большие петроглифы Горного Алтая обнаружили ученые

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Специалисты Агентства по культурно-историческому наследию в Онгудайском районе Республики Алтай неподалеку от поселка Малый Яломан исследовали наскальные рисунки. Ученые выяснили, что на данный момент это самые большие петроглифы Горного Алтая.Ученые тщательно изучили наскальные рисунки: самое большое изображение представляет собой петроглиф около трех метров в длину. На нем изображены люди, олени и предположительно тигр. Скорее всего наскальные рисунки были сделаны 2,5 тысячи лет назад, отмечают специалисты.Самыми большими петроглифами Горного Алтая ранее считались "Турачакские писаницы2 - наскальные рисунки, нарисованные красной охрой в Турачакском районе и петроглифы вдоль дороги в Инегень Онгудайского района местности Комдош Бом.Петроглифы — наскальные изображения или писаницы, бывают различной тематики, но всегда выполнены на каменной основе.