20.02 10:45 MIGnews.com

Сеть взорвал ролик Бургер Кинга с заплесневелым бургером

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY — Burger King (@BurgerKing) February 19, 2020

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Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King, которая специализируется на гамбургерах, разместила в своем профиле в Twitter ролик, который взорвал сеть и заставил пользователей разделиться на два лагеря.В ролике говорится о том, что в продаже сети ресторанов есть бургер, сделанный из полностью натуральных продуктов. Со временем натуральная еда портится и именно этот процесс снят на видео и показан в ролике. Бургер снимали на протяжении 34 дней, показав, как он плесневеет и портится.Многие пользователи сети отметили, что реклама вызвала у них отвращение. Некоторые написали, что больше не хотят посещать заведения ресторана. Другие же заметили, что ролик подчеркивает натуральность используемых рестораном ингредиентов."Красота настоящей еды в том, что она становится уродливой. Именно поэтому мы выпускаем воппер без искусственных добавок", — говорится в записи.