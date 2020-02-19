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Сеть взорвал ролик Бургер Кинга с заплесневелым бургером 20.02 10:45   MIGnews.com

Сеть взорвал ролик Бургер Кинга с заплесневелым бургером

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King, которая специализируется на гамбургерах, разместила в своем профиле в Twitter ролик, который взорвал сеть и заставил пользователей разделиться на два лагеря.

В ролике говорится о том, что в продаже сети ресторанов есть бургер, сделанный из полностью натуральных продуктов. Со временем натуральная еда портится и именно этот процесс снят на видео и показан в ролике. Бургер снимали на протяжении 34 дней, показав, как он плесневеет и портится.

Многие пользователи сети отметили, что реклама вызвала у них отвращение. Некоторые написали, что больше не хотят посещать заведения ресторана. Другие же заметили, что ролик подчеркивает натуральность используемых рестораном ингредиентов.

"Красота настоящей еды в том, что она становится уродливой. Именно поэтому мы выпускаем воппер без искусственных добавок", — говорится в записи.




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