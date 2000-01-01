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В Англии женщина впервые сдала экзамен на десантника 21.02 01:50   MIGnews.com

В Англии женщина впервые сдала экзамен на десантника

В Англии женщина сдала экзамен на десантника впервые в истории страны.

28-летняя капитан Рози Уайлд прошла серию испытаний, среди которых были рукопашный бой, бег с препятствиями, а также марши в полном обмундировании на разные расстояния. Теперь она часть Парашютного полка — элитного подразделения британской армии.

До Уайлд несколько женщин уже пробовали проходить программу, когда женщинам впервые открыли возможность подавать заявки в 90-х, однако им не удавалось пройти испытания.


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