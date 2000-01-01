21.02 02:29 MIGnews.com

Британка станет суррогатной матерью для своей дочери

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Британка станет суррогатной матерью для своей собственной дочери, пишет издание Metro. 39-летней жительницы английского города Норидж выносит своего внука, так как её старшая дочь, 21-летняя Жасмин Боули, в детстве пережила рак и теперь не может иметь детей.Ей диагностировали саркому Юинга в возрасте семи лет, в связи с чем удалили яичники и фаллопиевы трубы. Кроме того, лучевая терапия также нарушал репродуктивные функции организма.С течении времени, девушка решила попросить помощи у суррогатной матери. Она поделилась этим со своим партнером, 27-летним Дэниелом Беллу, и матерью Сабриной, которая предложила свою кандидатуру. Ребенок будет зачат с помощью искусственного оплодотворения.Женщина уточнила, что у неё четверо здоровых детей, поэтому она не переживает из-за поздней беременности.