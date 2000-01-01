21.02 04:35 MIGnews.com

Японец получил отцовские права на 13 "суррогатных" детей

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Бангкокский суд постановил вернуть японскому предпринимателю Мицуоки Сигэте 13 детей, рожденных суррогатными матерями в Таиланде.Об этом во вторник, 20 февраля сообщает The Guardian.По данным издания, 28-летний Мицутоки Шигета получил право вывезти детей в Японию из Таиланда после трехлетних судебных разбирательств.Митцуоки Шигета, сын богатого японского предпринимателя, в 2014 году попал под следствие Интерпола, когда выяснилось, что он стал отцом 16 суррогатных детей. Шигету подозревали в торговле живым товаром.Многодетный отец представил доказательства того, что его материальное положение позволяет ему содержать детей, и добился права вывезти их в Японию. Суд предоставил ему право забрать детей, признав, что у него достаточно денег, чтобы заботиться о них, и в Японии уже их ждет коллектив медсестер и нянь.Его случай стал одной из причин, по которым в Таиланде запретили платные услуги суррогатного материнства для иностранных граждан.