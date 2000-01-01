21.02 00:23 MIGnews.com

Фронтмена Crystal Castles вновь обвинили в изнасилованиях

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Фронтмена группы Crystal Castles Итана Кэта (настоящее имя Клаудио Палмьери) вновь обвинили в принуждении к сексу и домогательствах, пишет Daily Beast.Первая девушка заявила, что тесно общалась с Кэтом, в 2002 году, когда ей было 14, а ему 24. По ее словам, музыкант не соблюдал границы и однажды даже вручил ей секс куклу."Я на такое не соглашалась, но помню, как обмерла, веря, что я счастливчик, потому что получаю столько внимания от него. Хотя я понимала, что это неправильно", - вспомнила она.Другая предполагаемая его жертва сообщила, что занимались с Кэтом сексом на школьной вечеринке, когда ей едва ли исполнилось 16 лет, хотя на тот момент ему было 29. Девушка также утверждает, что артист впоследствии виделся с ней следующие пять лет.Еще трое рассказали о приставаниях и сексуальных отношения с Кэтом и также в юном возрасте. По их словам, мужчина часто пытался их споить, чтобы потом овладеть ими.Однако адвокаты музыканта в интервью The Guardian отрицают вину своего клиента. По их словам, у стороны защиты есть опровергающие сведения информации о сексуальных связях фронтмена Crystal Castles с несовершеннолетними. Юристы также выразили мнение, что свидетельства предполагаемых жертв направлены на то, чтобы опорочить его имя.Напомним, в октябре 2017 года бывшая солистка Crystal Castles Элис Гласс (настоящее имя Маргарет Осборн) обвинила Итана Кэта в многочисленных изнасилованиям и психологическом давлении, которым она подвергалась на протяжении 10 лет с момент их знакомства.