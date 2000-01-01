20.02 16:19 MIGnews.com

Жерар Депардье станет гражданином Алжира

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69-летний французский актер Жерар Депардье решил получить гражданство Алжира."Я буду скоро жить в Алжире. Я выбрал Алжир. Это блестящая страна", — заявил актер, его слова передает Le Parisien.Назвав жителей Алжира - "умным народом", Депардье заявил, что в 1830 году они были захвачены "неграмотными французами", чем прогнозируемо вызвал бурную реакцию у франкоязычных пользователей соцсетей.Однако нашлись и те, кто сумел с ним согласиться. Эта часть юзеров посчитала, что актера ждут большие проблемы с французским правительством из-за нетолерантного высказывания.Стоит напомнить, что всего несколько лет назад он получил российское гражданство.По словам Депардье, ажирцы из Марселя "не осмелились бы сказать и половины того, что они говорят, в Алжире"."В Алжире намного заметнее уважение", - заявил он в интервью газете Le Parisien.