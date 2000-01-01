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Жерар Депардье станет гражданином Алжира | Фото: Luca Ciriani/Flickr20.02 16:19   MIGnews.com

Жерар Депардье станет гражданином Алжира

69-летний французский актер Жерар Депардье решил получить гражданство Алжира.

"Я буду скоро жить в Алжире. Я выбрал Алжир. Это блестящая страна", — заявил актер, его слова передает Le Parisien.

Назвав жителей Алжира - "умным народом", Депардье заявил, что в 1830 году они были захвачены "неграмотными французами", чем прогнозируемо вызвал бурную реакцию у франкоязычных пользователей соцсетей.

Однако нашлись и те, кто сумел с ним согласиться. Эта часть юзеров посчитала, что актера ждут большие проблемы с французским правительством из-за нетолерантного высказывания.

Стоит напомнить, что всего несколько лет назад он получил российское гражданство.

По словам Депардье, ажирцы из Марселя "не осмелились бы сказать и половины того, что они говорят, в Алжире".

"В Алжире намного заметнее уважение", - заявил он в интервью газете Le Parisien.
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