Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Британия готовится к самому жаркому 20 февраля за 160 лет | Фото: Thinkstock20.02 09:55   MIGnews.com

Британия готовится к самому жаркому 20 февраля за 160 лет

Понедельник станет для Британии самым жарким 20 февраля за последние 160 лет, а температура достигнет 16С.

Температура в Великобритании будет теплее, чем в Греции, Дубае и Саудовской Аравии благодаря "взрыву горячего воздуха из Карибского бассейна", в результате чего погода станет подходящей для барбекю.

Отметим, что аномально теплая температура держалась в течение недели, а некоторые даже принимали солнечные ванны в парках Великобритании.

Метеоролог Метеобюро Эмма Стоун сообщила понедельник, 20 февраля, станет самым теплым днем с 23 февраля 2012 года – тогда температура достигла 18.7C в северном Уэльсе.

Она сообщила MailOnline: "Великобритания находится в настоящий момент на теплой стороне взрыва воздуха из Карибского бассейна, что дает нам более мягкие условия".

"Мягкая погода продолжится на следующей неделе, а заморозки в ночное время очень маловероятны. Не обязательно, что эти дни будут солнечными – возможны облачность и морось", - отметила она.

Облако горячего воздуха направлялось через Атлантический океан из Флориды и части Карибского бассейна, и как ожидается, достигло Британских островов в минувшие выходные, сообщает Метеобюро.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:35
Начался визит Биньямина Нетаниягу в Сингапур
10:34
Так ликвидировали брата лидера Северной Кореи  
10:24
Представители КНДР могут поехать в США на переговоры
10:19
Сообщения о ракетном обстреле в районе Керем-Шалом
10:04
Иран: Израилю, Саудам и США следует проявить осторожность
09:24
Муж узнал жену в репортаже из публичного дома
09:21
Малайзия вызвала посла КНДР в связи с убийством Ким Чен Нама
09:03
Пора расстаться и с арабами, живущими в границах 67-го года
08:52
Нетаниягу обещал арабским лидерам заморозить строительство
08:19
Китай пристыдил свои самые загрязненные города
08:13
Пожар в Димоне, 21 человек получил ранения
07:51
Сеул: "Тактики терроризма КНДР становятся все наглее"
07:15
Лавина в Пакистане унесла жизни 7 человек
07:13
Водитель, задавивший пешехода, сдался полиции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus