20.02 09:55 MIGnews.com

Британия готовится к самому жаркому 20 февраля за 160 лет

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Понедельник станет для Британии самым жарким 20 февраля за последние 160 лет, а температура достигнет 16С.Температура в Великобритании будет теплее, чем в Греции, Дубае и Саудовской Аравии благодаря "взрыву горячего воздуха из Карибского бассейна", в результате чего погода станет подходящей для барбекю.Отметим, что аномально теплая температура держалась в течение недели, а некоторые даже принимали солнечные ванны в парках Великобритании.Метеоролог Метеобюро Эмма Стоун сообщила понедельник, 20 февраля, станет самым теплым днем с 23 февраля 2012 года – тогда температура достигла 18.7C в северном Уэльсе.Она сообщила MailOnline: "Великобритания находится в настоящий момент на теплой стороне взрыва воздуха из Карибского бассейна, что дает нам более мягкие условия"."Мягкая погода продолжится на следующей неделе, а заморозки в ночное время очень маловероятны. Не обязательно, что эти дни будут солнечными – возможны облачность и морось", - отметила она.Облако горячего воздуха направлялось через Атлантический океан из Флориды и части Карибского бассейна, и как ожидается, достигло Британских островов в минувшие выходные, сообщает Метеобюро.