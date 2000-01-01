20.02 08:19 MIGnews.com

Китай пристыдил свои самые загрязненные города

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство охраны окружающей среды Китая назвало и пристыдило несколько городов на севере страны за недостаточные усилия по борьбе со смогом, как сообщает государственное информационное агентство Xinhua.Широкие территории Северного Китая были окутаны удушающим смогом этой зимой, бросая вызов неоднократным усилиям правительства по решению этой проблемы.Предупреждения о загрязнении распространены в северном Китае, особенно во время холодной зимы, когда спрос на энергию взлетает.Инспекции Министерства в 18 городах в провинциях Пекин, Тяньцзин и Хэбэй нашли несколько проблем в борьбе со смогом, в том числе неадекватное планирование и плохую реализацию политики, как сообщает Xinhua.Город Хэбэй Цанчжоу был подвергнут критике за неспособность составить подробный список для деловых отключений в сильно загрязненные дни, что усложнило задачу по достижению снижения выбросов, говорится в докладе.Город Цзяоцзо не стал контролировать трафик транспортных средств, когда город переступил "красную черту" загрязнения окружающей среды, в то время как город Баодин был далеко позади в модернизации угольных котлов, чтобы сделать выбросы чище.Китай ведет третий год войны против загрязнения, направленную на сокращение ущерба, нанесенного ее небу, почве и воде после десятилетий беспрепятственного экономического роста. Но меры, принятые до сих пор, не имели практически никакого эффекта.