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20.02 21:55   MIGnews.com

Из Хайфы в Нацерет-Илит запустят легкорельсовый поезд

Всеизраильская комиссия планирования и строительства одобрила программу Министерства транспорта по строительству лёгкорельсового поезда, который соединит Нацерет-Илит и Хайфу и окрестности.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац приветствовал решение комиссии передать этот проект Минтранса на утверждение правительства. "Лёгкорельсовый поезд назван национальным проектом, и будет обслуживать жителей севера страны. Он соединит Нацерет, Нацерет-Илит и соседние населенные пункты с Большой Хайфой. Проект укрепит Хайфу как столицу севера", - заявил Кац.

Протяженность железнодорожного полотна в этом проекте составит 43 км – 17 станций.
Планируется, что девять станций будут на линиях между населенными пунктами: Центральная автостанция "Мерказит ха-Мифрац", перекрёсток Вулкан, южный Кирьят-Ата, транспортный центр Кирьят-Ата, Гиват-Таль, Шфарам, Ифтхель, южный въезд в Нацерет и Рейне - Машад. Рядом с каждой новой станцией запланирована перехватывающая парковка.

Далее маршрут лёгкорельсового поезда пройдет через населенные пункты Нацерет-Илит и Нацерет. В Нацерет-Илите запланировано шесть остановок, в Нацерете – две 2, одна – рядом с городским рынком, вторая - конечная станция – в Туфик - Зиад.

Лёгкорельсовые поезда на этом проекте будут работать на электричестве, их скорость может достигать до 100 км\ч. Вместимость одного состава - около 300 пассажиров, из них 170 пассажиров могут ехать стоя.
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