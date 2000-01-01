21.02 00:32 MIGnews.com

Почему мужчины с румянцем притягивают женщин

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Почему мужчины с лицом красного оттенка привлекают женщин? Эксперты выяснили, что этот цвет сигнализирует о здоровье и хорошей наследственности, но только если краснота не избыточна, как пишет ladyportal.info.Мужчины с внешностью английского принца Гарри обладают мистической притягательностью для женщин, и теперь исследователи узнали причину этого феномена. Прекрасный пол выбирает себе партнеров не с поэтической бледностью цвета кожи лица, а с краснотой, потому что на уровне подсознания воспринимает их в качестве более подходящих отцов будущих детей.В ходе эксперимента группе женщин предложили создать на компьютере мужское лицо, которое они считают максимально привлекательным. Первое, что сделали почти все участницы, так это прибавили румянца лицу мужчины. Исследователи из университетов Сент-Эндрюс, Ноттингемского и Дархемского полагают, что розовый отлив цвета кожи лица мужчины сигнализирует о его хорошем здоровье.Такой цвет кожи более присущ альфа-самцам, обладающим высоким уровнем тестостерона. Следовательно, эти мужчины должны дать здоровое потомство. А наука уже давно доказала, что женщины ищут в партнерах, прежде всего, отцов их будущих детей, пусть даже это и происходит на уровне подсознания, а сама женщина вовсе не собирается рожать.Когда участницам эксперимента предложили усилить акцент генетической доминантности во внешности мужчин, то почти все опять-таки попросили добавить коже еще немного красного цвета. Впрочем, в этом вопросе тоже нужна умеренность. Представителей сильного пола, чье лицо слишком отдавало краснотой (к примеру, Билл Клинтон), женщины считали слишком агрессивными.