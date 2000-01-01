Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Саудовской Аравии женщина стала гендиректором банка | Фото: Thinkstock20.02 20:24   MIGnews.com

В Саудовской Аравии женщина стала гендиректором банка

Рания Нашар была назначена главным исполнительным директором Samba Financial Group в понедельник, 20 февраля, став первой женщиной-гендиректором в коммерческом банке Саудовской Аравии в рамках экономических и социальных реформам правительства.

Нашар является членом совета директоров глобального дочернего рынка Samba и пакистанского подразделения, и имеет почти 20-летний опыт работы в банковской сфере.

Женщины, которым запрещено управлять автомобилем в Саудовской Аравии, а также с учетом системы мужского опекунства, занимают несколько высших постов в финансовом секторе.

Отметим, что реформы, которые Саудовская Аравия запустила в прошлом году, чтобы сделать экономику более эффективной и менее зависимой от экспорта нефти, включают в себя повышение роли женщин в экономике.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
Нетаниягу не откажется от обязательств по Амоне
20:46
СМИ назвали причину смерти Чуркина
20:20
Ле Пен: Асад верный выбор перед угрозой со стороны ISIS
19:51
Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур  
19:37
Сингапур за создание "двух государств"
19:22
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
19:05
В Турции начался суд по делу о покушении на Эрдогана
18:41
Нетаниягу посетил синагогу еврейской общины Сингапура
18:24
Развозов подает иск в БАГАЦ против государства
18:17
Пособия израильским инвалидам будут повышены
17:58
Швеция получила объяснения от президента США
17:50
Израиль: Пожарные стареют, машин не хватает
17:45
Четверо российских военных погибли в Сирии
17:42
Беннет: государство ПА приведет к кризису беженцев в Израиле
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus