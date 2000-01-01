20.02 20:24 MIGnews.com

В Саудовской Аравии женщина стала гендиректором банка

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Рания Нашар была назначена главным исполнительным директором Samba Financial Group в понедельник, 20 февраля, став первой женщиной-гендиректором в коммерческом банке Саудовской Аравии в рамках экономических и социальных реформам правительства.Нашар является членом совета директоров глобального дочернего рынка Samba и пакистанского подразделения, и имеет почти 20-летний опыт работы в банковской сфере.Женщины, которым запрещено управлять автомобилем в Саудовской Аравии, а также с учетом системы мужского опекунства, занимают несколько высших постов в финансовом секторе.Отметим, что реформы, которые Саудовская Аравия запустила в прошлом году, чтобы сделать экономику более эффективной и менее зависимой от экспорта нефти, включают в себя повышение роли женщин в экономике.