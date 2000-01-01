Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые: люди произошли от марсиан | Фото: Thinkstock21.02 23:47   MIGnews.com

Ученые: люди произошли от марсиан

Ученые заявили, что люди на Земле произошли от марсиан. Так считает глава института поиска внеземного разума Сет Шостак. Он уверен, что жизнь на Земле могла появиться из-за столкнувшегося с Марсом астероида.

"Вероятно, миллиарды лет назад после столкновения астероида и Марса биочастицы покинули Красную планету и каким-то образом смогли прижиться на Земле", - считает Шостак. Он заявил, что следуя его теории, жизнь зародилась не на Земле в воде, а в уже исчезнувших морях Марса.

Теорию происхождения жизни на Земле от марсиан называют панспермией. Согласно ней некоторые микроорганизмы смогли выжить и, эволюционировав, превратились в потомков современных людей. Сет Шостак считает, что раньше Марс был теплым и влажным, а Земля совершенно безжизненной. И именно поэтому именно на Марсе могла зародиться жизнь.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:16
В Лондоне Линдси Лохон приняли за мусульманку из-за платка
22:25
Качественный сон поможет избавиться от лишних килограммов
21:51
Трамп расширил список депортируемых нелегалов
21:33
Не стерпели: Пара занялась сексом во время езды на мотоцикле  
21:06
Депутат "Сионистского лагеря" подделал подпись Нетаниягу
20:45
Трамп: Страны Залива оплатят зоны безопасности в Сирии
20:27
Министр готов стать премьером после "царя Нетаниягу"
19:59
Марин Ле Пен не покрыла голову платком на встрече с шейхом
19:18
Словачке, помочившейся и сжегшей Коран, грозит 6 лет тюрьмы
19:09
Израиль: Сколько стоит проезд в такси
18:41
Признав Палестину, в Ирландии отменили речь посла Израиля
18:10
Создан парламентский патруль для проверки домов престарелых
17:22
Легализация однополых браков снижает число самоубийств
16:45
"Пращу Давида" разворачивают против "Хизбаллы"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus