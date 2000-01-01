Ученые: люди произошли от марсиан

Ученые заявили, что люди на Земле произошли от марсиан. Так считает глава института поиска внеземного разума Сет Шостак. Он уверен, что жизнь на Земле могла появиться из-за столкнувшегося с Марсом астероида.
"Вероятно, миллиарды лет назад после столкновения астероида и Марса биочастицы покинули Красную планету и каким-то образом смогли прижиться на Земле", - считает Шостак. Он заявил, что следуя его теории, жизнь зародилась не на Земле в воде, а в уже исчезнувших морях Марса.
Теорию происхождения жизни на Земле от марсиан называют панспермией. Согласно ней некоторые микроорганизмы смогли выжить и, эволюционировав, превратились в потомков современных людей. Сет Шостак считает, что раньше Марс был теплым и влажным, а Земля совершенно безжизненной. И именно поэтому именно на Марсе могла зародиться жизнь.