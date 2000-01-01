21.02 23:47 MIGnews.com

Ученые: люди произошли от марсиан

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Ученые заявили, что люди на Земле произошли от марсиан. Так считает глава института поиска внеземного разума Сет Шостак. Он уверен, что жизнь на Земле могла появиться из-за столкнувшегося с Марсом астероида."Вероятно, миллиарды лет назад после столкновения астероида и Марса биочастицы покинули Красную планету и каким-то образом смогли прижиться на Земле", - считает Шостак. Он заявил, что следуя его теории, жизнь зародилась не на Земле в воде, а в уже исчезнувших морях Марса.Теорию происхождения жизни на Земле от марсиан называют панспермией. Согласно ней некоторые микроорганизмы смогли выжить и, эволюционировав, превратились в потомков современных людей. Сет Шостак считает, что раньше Марс был теплым и влажным, а Земля совершенно безжизненной. И именно поэтому именно на Марсе могла зародиться жизнь.