20.02 22:23 MIGnews.com

Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом

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Анджелина Джоли со слезами на глазах откровенно рассказала прессе о своем разводе с актером Брэдом Питтом. По словам актрисы, ей сейчас крайне тяжело переносить происходящее.Актриса прилетела вместе со всеми шестью детьми в Камбоджу на премьеру фильма "Сначала они убили моего отца". Джоли является режиссером этой картины, а попросил снять этот фильм ее старший сын Мэддокс. "Я не хочу говорить об этом. Это непростое время, но мы останемся семьей навсегда. Мы переживем этот период. И я надеюсь, что наша семья станет еще крепче. Сейчас я всю себя отдаю детям. И моя задача - найти правильный путь", - слезно рассказала Джоли.Напомним, о разводе стало известно в сентябре прошлого года. Позже актеры подтвердили свой бракоразводный процесс.