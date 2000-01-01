Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом 20.02 22:23   MIGnews.com

Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли со слезами на глазах откровенно рассказала прессе о своем разводе с актером Брэдом Питтом. По словам актрисы, ей сейчас крайне тяжело переносить происходящее.

Актриса прилетела вместе со всеми шестью детьми в Камбоджу на премьеру фильма "Сначала они убили моего отца". Джоли является режиссером этой картины, а попросил снять этот фильм ее старший сын Мэддокс. "Я не хочу говорить об этом. Это непростое время, но мы останемся семьей навсегда. Мы переживем этот период. И я надеюсь, что наша семья станет еще крепче. Сейчас я всю себя отдаю детям. И моя задача - найти правильный путь", - слезно рассказала Джоли.

Напомним, о разводе стало известно в сентябре прошлого года. Позже актеры подтвердили свой бракоразводный процесс.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:55
Из Хайфы в Нацерет-Илит запустят легкорельсовый поезд
21:39
В штабе партии Марин Ле Пен прошел обыск
21:25
Немецкая актриса оказалась советской шпионкой
20:55
Нетаниягу не откажется от обязательств по Амоне
20:46
СМИ назвали причину смерти Чуркина
20:24
В Саудовской Аравии женщина стала гендиректором банка
20:20
Ле Пен: Асад верный выбор перед угрозой со стороны ISIS
19:51
Нетаниягу совершил официальный визит в Сингапур  
19:37
Сингапур за создание "двух государств"
19:22
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
19:05
В Турции начался суд по делу о покушении на Эрдогана
18:41
Нетаниягу посетил синагогу еврейской общины Сингапура
18:24
Развозов подает иск в БАГАЦ против государства
18:17
Пособия израильским инвалидам будут повышены
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus