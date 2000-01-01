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Ученые назвали семь каждодневных ошибок человека | Фото: Thinkstock22.02 02:13   MIGnews.com

Ученые назвали семь каждодневных ошибок человека

Медики выделили наиболее вредные для здоровья привычки, которые с виду кажутся безобидными. Проанализировав жизнь множества людей, ученые заметили особенно часто встречающиеся манипуляции сознания. Самых популярных оказалось семь.

В топ вошел будильник с повтором. Оказывается, что просыпаться — опять засыпать и снова просыпаться крайне вредно. Из-за нарушения цикла сна, у человека страдает нервная система. Кроме того, не стоит после подъема оставаться в темноте. Ученые рекомендуют открывать шторы, особенно в зимний период — время недостатка света для организма.

Рутинной привычкой призывают медики сделать защиту от солнца летом, пользоваться специальными кремами и избегать прямых солнечных лучей. Также не стоит энергично чистить зубы — можно разрушить зубную эмаль. И не спешить с чисткой зубов после еды хотя бы полчаса, чтобы не страдал кислотно-щелочной баланс.

В топ попала и такая привычка, как открывать окно автомобиля во время езды по городу, оказывается, в эти моменты человек сильно травится воздушными загрязнениями. Диетологи просят отказаться от напитков с нулевой калорийностью и с подсластителями. Лучше обойтись водой с лимоном. Кроме того, не стоит верить в то, что спорт в вечернее время вреден, так как может сильно взбодрить и помешать сну. Медики уверяют, что спорт полезен в любое время суток.
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