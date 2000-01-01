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Драма в Букингемском Дворце: принц Чарльз огорчен сыном | Фото:21.01 02:05   MIGnews.com

Драма в Букингемском Дворце: принц Чарльз огорчен сыном

Принц Уэльский Чарльз был сильно огорчен решением своего сына, принца Гарри, отказаться от королевских привилегий.

Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на его друга.

"Ему кажется, что люди воспримут это как очередной его просчет: сначала катастрофа с матерью (принцесса Диана), потом – с ее сыном", – сказал собеседник издания.

По его словам, принц Чарльз всегда поддерживал выбор принца Гарри и считал его свадьбу с Меган Маркл шагом в направлении модернизации британской монархии. Уточняется, что именно супруг королевы Елизаветы II уговорил ее разрешить молодоженам устроить церемонию в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Источники утверждают, что королева просила внука разработать предложение об уходе из семьи и продемонстрировать его отцу, прежде чем обсуждать отказ от королевских полномочий с ней. Однако принц Гарри якобы ее ослушался.


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