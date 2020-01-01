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Китай объявил о крупной анти-пластиковой кампании 21.01 11:10   MIGnews.com

Китай объявил о крупной анти-пластиковой кампании

К 2025 году власти Китая намерены довести до полного запрета ограничения на использование гражданами одноразовых пластиковых пакетов и трубочек.

Запрет в самых крупных городах вступит в силу в к концу 2020 года, в остальных городах и населенных пунктах - к 2022 году. В 2025 году планируется запретить пластиковые упаковки для свежих овощей.

Кроме того, все рестораны Китая к концу 2020 года должны на 30% сократить использование пластиковой посуды. Гостиницы к 2025 году должны полностью прекратить предоставление постояльцам одноразовых пластиковых предметов, пишет MotherJones.

Стоит отметить, что в 2020 году Китай был лидером по производству пластикового мусора, серьезно обогнав США. После этого в Пекине решили бороться с проблемой самым решительным образом.


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