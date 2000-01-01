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Принц Гарри глубоко опечален лишением титула 20.01 23:45   MIGnews.com

Принц Гарри глубоко опечален лишением титула

Британский принц Гарри заявил, что испытывает грусть из-за того, что ему с женой придется отказаться от титула, поскольку он надеялся продолжать служить королеве и стране, даже не получая бюджетных средств.

Гарри подчеркнул, что даже не будучи принцем, остается "тем же человеком", а Великобритания по-прежнему является его домом, пишет HeraldMailMedia.

Ранее герцог и герцогиня Сассекскиме принц Гарри и Меган Маркл отказались от положенных по статусу финансовых привилегий, заявив, что будут работать над собственной финансовой независимостью. Впоследствии в Букингемском дворце сообщили о достижении соглашения с супругами согласно которому те более не будут именоваться "их королевские высочества".


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