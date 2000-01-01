20.01 21:53 MIGnews.com
Фанаты вновь говорят о воссоединении Брэда Питта и Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон вновь заставили фанатов говорить о своем воссоединении. Накануне актер трогательно поздравил экс-супругу с победой на SAG Awards (премии Гильдии кионоактеров США).
Сам Питт получил приз за лучшую мужскую второго плана в фильме "Однажды в Голливуде", а Дженнифер - за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Утреннее шоу", пишет HarpersBazaar
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В ходе награждения Питт не сводил глаз с экс-возлюбленной. Энистон также искренне поддержала бывшего мужа, громко аплодируя его торжественной речи к собравшимся. После они долго и нежно обнимались.
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