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Ученые рассказали о наиболее прочных парах | Фото: Thinkstock21.01 03:27   MIGnews.com

Ученые рассказали о наиболее прочных парах

Исследователи из Ливерпульского Университета уверены, что пары, в которых муж выглядит эффектнее своей жены, являются самыми крепкими и счастливыми, как пишет ladyportal.info.

Исследования показывают, что дамы, которым прекрасно известно об их внешней привлекательности, стремятся к самостоятельности и независимости в отношениях с мужчиной. Причем до такой степени, что бывают полностью уверены: выбирать и менять партнеров по своему желанию – это их непоколебимое право. Неудивительно, что женщины с такими убеждениями гораздо реже соглашаются на компромиссы в отношениях и намного чаще изменяют своим спутникам. Так что союз красивой женщины и непримечательного внешне мужчиной в большинстве случаев обречен на провал.

А вот обратная ситуация, когда привлекательные мужчины выбирают себе в партнерши менее симпатичных женщин, гораздо более оптимистичная. Как уверяют психологи из Ливерпуля, мужчины в таких отношениях более постоянны и менее склонны к изменам.

В своем исследовании ученые анализировали фотографии пар, проживших вместе разное время, от нескольких месяцев до многих лет. Выяснилось, что "содружество" между красивой женщиной и обычным мужчиной в среднем длится не более нескольких месяцев, тогда как женщины с обычной внешностью привыкают довольствоваться тем, что имеют, и это обстоятельство делает отношения более стабильными и длительными.
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