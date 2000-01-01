20.01 17:51 MIGnews.com

Мадонна нашла для себя позитив в инаугурации Трампа

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Мадонна, ярый критик новоизбранного президента США Дональда Трампа, пытается найти позитив в его инаугурации, которая пройдет в пятницу, 20 января."Он на самом деле делает нам большую услугу, потому что мы пали так низко, как только могли", - написала она в четверг вечером, 19 января."Теперь для нас путь только наверх, так что мы будем делать? У нас есть два варианта: разрушение и созидание. Я выбираю создание", - заявила Мадонна.Суперзвезда, одетая во все черное и рубашку с надписью "феминистка", выступила в Бруклинском музее вместе с художницей Мэрилин Минтер.Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп начал день инаугурации с публикации поста в Twitter, написав: "Все начинается сегодня!".Дональд Трамп и его жена Мелания встретятся с президентом Бараком Обамой и первой леди США Мишель Обамой в Белом доме, прежде чем присоединяться к ним для поездки в Капитолий для присяги.