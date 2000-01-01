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Группа ученых назвала дату всемирного потопа | Фото: Thinkstock21.01 00:42   MIGnews.com

Группа ученых назвала дату всемирного потопа

В относительно недалеком будущем на Земле произойдет катастрофическое повышение уровня Мирового океана. К такому выводу пришла группа американских и ирландских ученых. Они сопоставили значения температуры и уровня океана в древности и сегодня. Итоги их работы опубликованы в журнале Science.

По мнению исследователей, уровень океана значительно вырастет в течение нескольких сотен или тысяч лет, то есть в ближайший, по геологическим меркам, период. Ученые сравнили имеющиеся в распоряжении сведения о температуре и уровне океана, характерные для текущего времени и для последнего крупного межледникового периода (от 116 до 129 тыс. лет назад).

Тогда поверхность Мирового океана имела почти ту же температуру, что и сегодня, однако уровень воды превышал современный на 6−9 метров. При этом в начале межледниковья, то есть около 129 тыс. лет назад, уровень океана соответствовал значениям 1870−1889 годов.

В дальнейшем, примерно через 4 тыс. лет, значение средней температуры возросло примерно на полградуса. По мнению ученых, благодаря полученным результатам, реакция морей на глобальное потепление станет более понятной.
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