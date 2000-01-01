Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В Хельсинки открылась выставка картин, написанных медведем 20.01 12:15   MIGnews.com

В Хельсинки открылась выставка картин, написанных медведем

На этой неделе в столице Финляндии начала работу выставка картин "Сильные и нежные касания", автор которых весит целых 423 килограммов, а также обладает острыми когтями и клыками – это 17-летний бурый медведь Юусо из расположенного на севере страны центра диких животных "Куусамо".

"Мы просто оставляем для него краску, фанеру и бумагу. Он никогда не пишет картины по просьбе - только когда находится в одиночестве, сидит и мажет лапами по бумаге", - рассказал Паси Яантти, один из рабочих, которые ухаживают за Юусо.



По его словам, для "написания" картин мишка использует исключительно свои лапы, а из красок предпочтение отдает синей и красной. Яантти подчеркивает, что красители никакого пагубного воздействия на здоровье "художника" не оказывают.

За 15 работ Юусо центр животных уже выручил 8 тыс. евро. На выставке в хельсинской галерее "Рупла" экспонируются 11 "работ" и репринтов картин медведя. Их стоимость - от 50 до 4000 евро, а все вырученные средства пойдут на съемки документального фильма о жизни медведей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:42
Популярный блогер-неонацист оказался женат на еврейке
12:33
Спецслужбы США расследуют возможные связи Трампа с РФ
11:54
Марин Ле Пен - кандидат в президенты №1
10:58
Прогноз Сороса: Трамп станет диктатором
10:27
Авиация ликвидировала в Сирии двух лидеров "Аль-Каиды"
10:25
Израиль: срок каденции премьера могут ограничить 8 годами
09:44
Мексика экстрадировала в США наркобарона "Коротышку"
09:41
Только Беннет может победить Лапида
09:21
Хирурги вживили Реувену Ривлину кардиостимулятор
08:54
ЦРУ подтвердило паранормальные способности Ури Геллера
08:26
Банда применяла глушилки, опасные для аэропорта Бен-Гурион
07:47
Каждый второй израильтянин - за аннексию Иудеи и Самарии
07:41
Арабская Лига : в Негеве совершены военные преступления
07:36
Звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus