20.01 12:15 MIGnews.com

В Хельсинки открылась выставка картин, написанных медведем

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На этой неделе в столице Финляндии начала работу выставка картин "Сильные и нежные касания", автор которых весит целых 423 килограммов, а также обладает острыми когтями и клыками – это 17-летний бурый медведь Юусо из расположенного на севере страны центра диких животных "Куусамо"."Мы просто оставляем для него краску, фанеру и бумагу. Он никогда не пишет картины по просьбе - только когда находится в одиночестве, сидит и мажет лапами по бумаге", - рассказал Паси Яантти, один из рабочих, которые ухаживают за Юусо.По его словам, для "написания" картин мишка использует исключительно свои лапы, а из красок предпочтение отдает синей и красной. Яантти подчеркивает, что красители никакого пагубного воздействия на здоровье "художника" не оказывают.За 15 работ Юусо центр животных уже выручил 8 тыс. евро. На выставке в хельсинской галерее "Рупла" экспонируются 11 "работ" и репринтов картин медведя. Их стоимость - от 50 до 4000 евро, а все вырученные средства пойдут на съемки документального фильма о жизни медведей.