19.12 08:35 MIGnews.com

Магазины Рами Леви начнут доставлять заказы всего за 2 часа

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Владелец сети бюджетных супермаркетов и виртуальной сотовой телефонной сети Рами Леви пообещал своим покупателям значительно улучшить сроки доставки - в течение двух часов с момента размещения заказа на сайте. Это станет возможным благодаря новым роботизированным логистическим центрам.Ими будет управлять стартап Fabric, ранее известный как Common Sense Robotics. Леви подписал эксклюзивное соглашение в Израиле с Fabric на следующие пять лет. Сеть супермаркетов Levy начнет осуществлять поставки из своего нового логистического центра с января 2020 года.Первоначально объект площадью 1800 квадратных метров будет охватывать поставки только в районе Тель-Авива. Но на конец 2021 года компания планирует иметь еще 11 роботизированных логистических центров по всему Израилю. В настоящее время онлайн-доставка невыгодна для сетей супермаркетов. Каждая доставка обходится компаниям примерно в 37 шекелей при обычной сумме заказа в 30.Робототехника позволит компании сэкономить около 50% затрат на обработку. Сотрудник обрабатывает от 8 до 14 заказов в день и отратит около часа на один заказ. Роботы, в свою очередь, смогут делать это примерно за 10 минут. Небольшие логистические центры смогут обрабатывать около 400 поставок в день, а крупные - около 1000.