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Британку не узнала собственная мать после похудения | Фото:20.12 00:20   MIGnews.com

Британку не узнала собственная мать после похудения

Британка из города Принцес-Рисборо, графство Бакингемшир, за полтора года сбросила 96 килограммов. Издание The Mirror сообщает, что внешне женщина так изменилась, что её мать не узнала собственную дочь на улице и прошла мимо.

38-летняя Элизабет Уоткинс с детства страдала от лишнего веса и к 26 года набрала 171 килограмм. Она уже не могла самостоятельно ходить и стоять. Женщина перестала выходить на улицу, так как стеснялась реакции прохожих.

В 2017 году британка решилась изменить жизнь и сделала операцию по шунтированию желудка. Затем она села диету и в течении года потребляла всего 700 калорий в день. Уоткинс удавалось сбрасывать по шесть килограммов в месяц. Чуть позже она увеличила дневную норму до 1200 калорий.

В итоге женщина похудела до 75 килограмм. Она стала носить одежду на восемь размеров меньше, а многие знакомые и родственники перестали узнавать ее на улице. Уоткинс впервые завела роман с мужчиной, который сделал ей предложение.


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