20.12 04:57 MIGnews.com
Умер британский певец и актер Кенни Линч
В Великобритании на 82-м году жизни скончался известный певец и актер Кенни Линч.
О смерти одного из первых темнокожих британских поп-звезд сообщили в Twitter члены семьи покойного. Причины смерти не названы.
Линч родился в Лондоне в интернациональной семье. Певец и актер имел барбадосские, а также британские и ямайские корни. Широкую известность ему принесло участие в турне с легендарными The Beatles.
Также он снялся в ряде фильмов и сериалов, среди которых "Дом ужасов доктора Террора", "Летучий отряд Скотленд-Ярда" и другие.
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