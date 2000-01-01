20.12 04:57 MIGnews.com

Умер британский певец и актер Кенни Линч

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В Великобритании на 82-м году жизни скончался известный певец и актер Кенни Линч.О смерти одного из первых темнокожих британских поп-звезд сообщили в Twitter члены семьи покойного. Причины смерти не названы.Линч родился в Лондоне в интернациональной семье. Певец и актер имел барбадосские, а также британские и ямайские корни. Широкую известность ему принесло участие в турне с легендарными The Beatles.Также он снялся в ряде фильмов и сериалов, среди которых "Дом ужасов доктора Террора", "Летучий отряд Скотленд-Ярда" и другие.