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Горбачев госпитализирован с воспалением легких 19.12 17:06   MIGnews.com

Горбачев госпитализирован с воспалением легких

Экс-президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован в медицинское учреждение после уже завершившегося лечения воспаления легких.

"Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка - и все", - прокомментировал Горбачев свое состояние изданию РИА Новости.

Также он добавил, что идет на поправку и скоро будет выписан из больницы.

"Говорят, да, что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому избавился от этого", - добавил Горбачев.


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