19.12 17:06 MIGnews.com
Горбачев госпитализирован с воспалением легких
Экс-президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован в медицинское учреждение после уже завершившегося лечения воспаления легких.
"Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка - и все", - прокомментировал Горбачев свое состояние изданию РИА Новости
.
Также он добавил, что идет на поправку и скоро будет выписан из больницы.
"Говорят, да, что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому избавился от этого", - добавил Горбачев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии