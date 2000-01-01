Рассел Кроу в новом фильме сыграет известного повара
Компания Ридли Скотта приобрела права на экранизацию мемуаров известного шеф-повара и телеведущего реалити-шоу "Адская кухня" Марко Пьера Уайта "Дьявол на кухне". На главную роль в грядущей картине приглашен известный голливудский актер Рассел Кроу. Также Кроу выступит в качестве режиссера и сценариста ленты.
"Мы только что закрыли сделку на создание фильма, Рассел выступит в роли режиссера и сценариста. Он также сыграет меня на одном из жизненных этапов", — признался Уайт в ходе интервью британскиму изданию. Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщает портал LostFilm.
Исходя из этого заявления, стоит предполагать, что сценарий картины охватит несколько десятилетий из жизни Уайта. Также известно о переговорах представителя автора книги с Майклом Фассбендером, который предположительно мог бы сыграть повара на заре его кулинарной карьеры.