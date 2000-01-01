О чем мечтает каждая женщина

Как сохранить свою молодость и красоту на долгие годы — это вопрос, который волнует практически каждую женщину.
При этом одни представительницы прекрасного пола лишь думают и мечтают об этом, другие же пытаются как-то действовать - посещают косметолога и пользуются косметикой.
Но есть и женщины, которые решили изучить эту тему профессионально, глубоко и серьёзно разобраться в сфере красоты, не полагаться на чьи-то советы и рекомендации в таком важном вопросе и пошли для этого на курсы косметологии.
Так вот, эта последняя категория женщин сделала самый правильный, по нашему мнению, выбор.
Во-первых, они решили не оставлять свое главное достояние - женскую красоту, молодость и привлекательность - на волю случая и научиться самим разбираться в этой сложной сфере, держать руку на пульсе новейших достижений в науке о красоте и молодости.
А во-вторых, они получили профессию, которая может дать хороший заработок или подработку - что тоже всегда может пригодиться.
Но как же стать профессиональным косметологом, чтобы и себя любимую не забывать, и научиться делать красивыми и молодыми других?
О том, как происходит обучение косметологов в Израиле, мы решили поинтересоваться в Ньюмен Центре - крупнейшем израильском колледже профессиональной подготовки, где есть возможность пройти обучение самым востребованным профессиям. Кстати, это и одно из немногих мест в Израиле, где можно получить профессию на русском языке.
Колледж Ньюмен Центр основан в 1991 году, и отделение косметологии является одним из его ведущих направлений обучения. Система подготовки достаточно гибкая - есть возможность обучаться утром и вечером, занятия проходят 1 раз в неделю, что позволяет совмещать учебу с работой и не забрасывать семью, что тоже немаловажно. В рамках курса косметологии в Ньюмен Центре проходит подготовка по 4-м основным разделам:
1. ТЕОРИЯ: Анатомия и физиология. Строение кожи. Кожные заболевания. Методы омоложения кожи, anti-aging и т.д.
2. КЛАССИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Чистка лица, массаж лица, маски, пиллинги и многое другое - то есть все виды косметологических процедур, которые не требуют аппаратного вмешательства.
3. АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Методы аппаратной косметологии. Основные приборы и инструменты аппаратной косметологии, в том числе и те, которые доступны начинающему косметологу - как по цене, так и по простоте и эффективности.
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЯ КОСМЕТИКА. Все виды профессиональной косметики и их производители. Методы и особенности применения. Все выпускницы Ньюмен Центра, которые прошли обучение на курсах косметологии и успешно сдали экзамен, получают доступ к приобретению профессиональной косметики по оптовым ценам - ведь косметика это и инструмент в работе косметолога, и возможность дополнительного заработка.
Также на курсе изучают этику и психологию общения с клиентом, технику продаж, как открыть и "раскрутить" бизнес, а также юридические аспекты косметологии.
Итак, большой (а для некоторых и основной) плюс, который дает курс косметологии — это умение правильно следить за своей кожей, разбираться во всех нюансах науки о красоте - и таким образом сохранить свою привлекательность и молодость на долгие годы.
Но для многих и финансовая сторона этой профессии играет важное значение. Дело в том, что косметология — это очень выгодный бизнес, и успешные косметологи — это весьма состоятельные женщины. Достаточно сказать, что дневной заработок в районе 1000 шек. (а иногда и больше) для косметолога совсем не редкость. Складывается он из оплаты за косметические сеансы - 150-300 шек. в час, в зависимости от опыта косметолога (начинающие косметологи берут 150 шек., опытные до 300 шек. и более). Плюс заработок от продажи профессиональной косметики. Все это касается классической косметологии, так как за сеансы аппаратной косметологии ставки еще выше.
Итак, если вас заинтересовала эта статья, и вы всерьез задумались о карьере косметолога, мы советуем вам обратиться к консультантам Ньюмен Центра, они будут рады дать вам более подробную информацию о курсе косметологии.
Контактный телефон Ньюмен Центра: *3331 или бесплатная линия 1-800-220607. Вотсап: 053-2110920.
Если вы захотите послушать отзывы выпускниц Ньюмен Центра, которые закончили курсы и уже успешно работают, но загляните на канал колледжа в YouTube.
А мы желаем вам всегда оставаться молодыми и красивыми, не полагаться в таком важном деле на волю случая, а изучить эту тему глубоко и профессионально - посмотрите на успешных косметологов, они, как правило, выглядят на 5-10 лет моложе других женщин своего возраста. Это ли не лучшее доказательство истинности наших слов?