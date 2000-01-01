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В ФРГ за лечение геев можно попасть в тюрьму 19.12 22:48   MIGnews.com

В ФРГ за лечение геев можно попасть в тюрьму

Германия сделала шаг к запрету так называемой "репаративной, или конверсионной, терапии" для людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Правительство одобрило законопроект, карающий лиц, осуществляющих фиктивные практики, лишением свободы на срок до года.

Германия станет первой крупной европейской страной, которая запрещает попытки изменить сексуальную ориентацию человека с помощью таких техник, как гипноз или "лечение" электрошоком.

"Гомосексуальность - это не болезнь. Таким образом, термин "терапия" сам по себе вводит в заблуждение", - говорится в сообщении министра здравоохранения Йенса Спана - члена партии христианских демократов канцлера Ангелы Меркель, пишет Reuters.

"Лечение", которое часто практикуют родственники или религиозные советники, вызывает тяжелые психические и физические повреждения, добавил он. "Эта якобы терапия делает вас больными, а не здоровыми", - сказал Спан.

Законодательство, которое, как ожидается, примут к лету, предусматривает наказание за нарушения в виде заключения сроком до года или штрафа до 30 тысяч евро.

По подсчетам Фонда Магнуса Гиршфельд, основанной в Берлине организации, которая борется с дискриминацией, ежегодно в Германии проводят 1000 таких "терапий".


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