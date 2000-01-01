19.12 09:50 MIGnews.com

В Нью-Йорке презентовали книгу "Горские евреи"

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Неправительственная организация «Всемирный конгресс горских евреев» (ВКГЕ) получила международно-правовое признание, вступив в новый этап развития с возможностью участвовать в дискуссиях и платформах на международном уровне. ВКГЕ провел мероприятие, посвященное установлению консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС).13 декабря 2018 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся официальный прием в честь презентации книги «Горские евреи». На приеме принимали участие представители дипмиссий стран, аккредитованных в ООН, представители американских СМИ, а также представители международных организаций, постоянные представители и послы ООН, дипломаты, видные бизнесмены, политики, люди культуры и науки.Книга «Горские евреи» представляет собой фундаментальное исследование развития истории горских евреев. Проект был инициирован и успешно осуществлен главой Всемирного Конгресса Горских Евреев и председателем Федерации Общин Сефардких Евреев России Акифом Гилаловым.Акиф Таирович Гилалов –бизнесмен, меценат, основатель и глава «Worlds Global Telecom», президент группы «ЗАР», крупный владелец недвижимости и «West East Alliance» владеющей лицензиями на разработку и добычу различных природных ресурсов.Во время презентации глава ВКГЕ Акиф Гилалов объявил о создании межправительственной организации, которая будет охватывать монотеистические религии, культуры, диалог цивилизаций и обучать сообщества к сосуществованию в мире и согласии, основываясь на великолепном примере горской еврейской общины, живущей бок о бок с христианами и мусульманами.«Горские евреи показывают личный пример, демонстрируя своими действиями, что мирное сосуществование между различными религиями и этническими группами возможно. Но что еще более важно, это расширяет наши горизонты: многоконфессиональное и многоэтническое общество формирует наш разум и учит нас пониманию и уважению» – подчеркнул глава Всемирного Конгресса Горских Евреев Акиф Гилалов.Почетные гости выступили с речами, после чего совместно с хором выступил всемирно известный главный кантор синагоги на Пятой авеню в Нью-Йорке Джозеф Маловани. Культурную программу украсили выступления еврейской капеллы под управлением Александра Цалюка и исполнения виртуозов: скрипача и дирежера Дмитрия Ситковецкого и писаниста Сергея Дрезнина.Элисон Смейл, заместитель Генерального секретаря ООН по коммуникациям, подчеркнула важность и значимость неправительственной организации и сообщила, что миссия ВКГЕ четко соответствует целям Организации Объединенных Наций в области развития.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании Всемирному Конгрессу Горских Евреев выразил свои наилучшие пожелания успехов этому мероприятию.Пол Пеккер, Глава комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом - в своей речи подчеркнул какую важную роль в сохранении наследия для будущих поколений играет ВКГЕ и выразил уверенность, что все поставленные перед конгрессом цели осуществятся и он поддерживает инициативы ВКГЕ.На приеме было объявлено о новом проекте ВКГЕ по всему миру «Плененная Музыка», цель которого соединить воедино и донести до людей музыку, написанную композиторами, погибшими в концентрационных лагерях.Отметим, что 19 февраля 2018 года в Иерусалиме глава Всемирного Конгресса Горских Евреев Акиф Гилалов встретился с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху и обсудил перспективы развития неправительственной организации.9 октября 2018 года в здании Правительства Москвы по инициативе Всемирного конгресса горских евреев и Федерации общин сефардских евреев России состоялась официальная презентация книги «Горские евреи». Монография посвящена традиционной и современной культуре горских евреев, проблеме их этногенеза и положению современных горско-еврейских групп в различных странах мира.5 ноября 2018 года Папа Римский Франциск приветствовал в Ватикане делегацию Всемирного Еврейского Конгресса во главе с Акифом Гилаловым. Глава мировой католической церкви поддержал и благословил идею Акифа Гилалова о создании «Всемирного совета монотеистических религий».Идея заключается в поощрении и содействии мирному сосуществованию между различными религиозными образованиями. «Я всегда подчеркивал важность дружбы между евреями и католиками, которая основана на братстве и общих корнях. И сегодня мы призваны содействовать и расширять межрелигиозный диалог во имя человечества», - отметил в своем послании Папа Франциск. Понтифик также заявил, что «к сожалению, антисемитские настроения присутствуют и в наше время. Как я часто повторял, христианин не может быть антисемитом».Стоит отметить, что проведение первого заседания Всемирного совета монотеистических религий запланировано на 2019 год в Ватикане под председательством папы Франциска.19 ноября 2018 г. в г.Иерусалиме состоялась торжественная церемония награждения «Человек года 2018» в различных номинациях. Мероприятие было организовано ВКГЕ совместно со Всеизраильским Объединением горских евреев.Напомним, что Всемирный Конгресс Горских Евреев был официально создан на учредительном собрании в Тель-Авиве (Израиль) 7 февраля 2003 года. Главным инициатором данного Конгресса стал бизнесмен и общественный деятель Заур Гилалов, целью которого была интеграция горскоеврейских общин по всему миру. В настоящее время численность горских евреев во всем мире насчитывает около 200 000 человек, которые проживают в США, Израиле, Российской Федерации, Германии, Азербайджане, Канаде и Австрии.