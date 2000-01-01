Pink Floyd все же приедут в Израиль со своими концертами

Коллектив сообщил, что выступит со своими тремя концертами, как было запланировано, 4 января в Беэр-Шеве, 5 января в Тель-Авиве и 6 января в Хайфе.
Ранее в этом месяце британская кавер-группа отменила свои концертные выступления в Израиле после того, как музыкант Роджер Уотерс, известный своей поддержкой антиизраильского движения BDS, осудил их на своей странице в Facebook.
Антисемит Уотерс даже опубликовал в сети Facebook личные телефонные номера музыкантов их коллектива UK Pink Floyd Experience.
"Это была ужасная ситуация, жизни музыкантов угрожали, они были очень напуганы, они удалили свою страницу в Facebook", - сказал израильский промоутер Зив Рубинштейн. "Но мы знаем людей, которые входят в группу, и мы знаем, что это люди, которые любят Израиль, которые посещали его раньше".
Он добавил, что ему удалось переубедить музыкантов, добавив, что он использовал для достижения цели то же "оружие", что и Уотерс, то есть – собственные слова.