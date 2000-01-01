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Pink Floyd все же приедут в Израиль со своими концертами | Фото: AFP19.12 10:11   MIGnews.com

Pink Floyd все же приедут в Израиль со своими концертами

Спустя десять дней после отмены предстоящего тура по Израилю, британская трибьют-группа Pink Floyd Experience объявила, что она все же приедет в Еврейское государство.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Jerusalem Post.

Коллектив сообщил, что выступит со своими тремя концертами, как было запланировано, 4 января в Беэр-Шеве, 5 января в Тель-Авиве и 6 января в Хайфе.

Ранее в этом месяце британская кавер-группа отменила свои концертные выступления в Израиле после того, как музыкант Роджер Уотерс, известный своей поддержкой антиизраильского движения BDS, осудил их на своей странице в Facebook.

Антисемит Уотерс даже опубликовал в сети Facebook личные телефонные номера музыкантов их коллектива UK Pink Floyd Experience.

"Это была ужасная ситуация, жизни музыкантов угрожали, они были очень напуганы, они удалили свою страницу в Facebook", - сказал израильский промоутер Зив Рубинштейн. "Но мы знаем людей, которые входят в группу, и мы знаем, что это люди, которые любят Израиль, которые посещали его раньше".

Он добавил, что ему удалось переубедить музыкантов, добавив, что он использовал для достижения цели то же "оружие", что и Уотерс, то есть – собственные слова.


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