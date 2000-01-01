19.12 18:47 MIGnews.com

Эксперты назвали самое счастливое место на свете

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Интересное исследование было проведено социологами, в результате которого они выяснили, в каком месте на земле туристы себя чувствуют наиболее счастливыми.В этом специалистам помогла всемирно известная социальная сеть. Они проанализировали множество постов пользователей в сети Instagram и уделили особое внимание фотографиям с хэштегом "Счастье".Наибольшего число этих хэштегов и смайликов удостоились фотографии из Диснейленда в Токио, столице Японии. Что не удивительно, ведь эта известная всему миру сеть парков развлечений - заветная мечта многих жителей планеты.А Япония издавна оставляет незабываемые эмоции у путешественников.