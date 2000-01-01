Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Эксперты назвали самое счастливое место на свете 19.12 18:47   MIGnews.com

Эксперты назвали самое счастливое место на свете

Интересное исследование было проведено социологами, в результате которого они выяснили, в каком месте на земле туристы себя чувствуют наиболее счастливыми.

В этом специалистам помогла всемирно известная социальная сеть. Они проанализировали множество постов пользователей в сети Instagram и уделили особое внимание фотографиям с хэштегом "Счастье".

Наибольшего число этих хэштегов и смайликов удостоились фотографии из Диснейленда в Токио, столице Японии. Что не удивительно, ведь эта известная всему миру сеть парков развлечений - заветная мечта многих жителей планеты.

А Япония издавна оставляет незабываемые эмоции у путешественников.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Культовый мультсериал "Симпсоны" отметил свое 30-летие
22:33
Легенды The Beatles шокировали своих поклонников
21:50
НДИ требует изгнать Ханин Зуаби из Кнессета
21:29
Израиль изучит решение Вашингтона о выводе войск США  
20:53
Ливанская армия перевозит оружие Хизбаллы к границе Израиля
20:49
Нетаниягу говорил с Путиным о Хизбалле
20:47
Нет денег: телеканал ХАМАСа прекратил вещание
20:14
Красная черта демократии
19:58
Данон: информация переданная UNIFIL оказалась у Хизбаллы
19:56
Шай Ницан: дело Нетаниягу потянуло на 800 страниц
19:24
Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы
19:21
Нетаниягу выступил перед сегодняшним заседанием СБ ООН
19:15
НДИ: Конфисковывать деньги, идущие на зарплаты террористам
18:34
Еврокомиссия подготовила план действий на случай Brexit
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus