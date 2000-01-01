Эксперты назвали самое счастливое место на свете

Интересное исследование было проведено социологами, в результате которого они выяснили, в каком месте на земле туристы себя чувствуют наиболее счастливыми.
В этом специалистам помогла всемирно известная социальная сеть. Они проанализировали множество постов пользователей в сети Instagram и уделили особое внимание фотографиям с хэштегом "Счастье".
Наибольшего число этих хэштегов и смайликов удостоились фотографии из Диснейленда в Токио, столице Японии. Что не удивительно, ведь эта известная всему миру сеть парков развлечений - заветная мечта многих жителей планеты.
А Япония издавна оставляет незабываемые эмоции у путешественников.