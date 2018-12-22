Ведущий импортер европейской мебели – компания Rest & Relax объявляет грандиозные предновогодние скидки!
Только 22 декабря 2018 во всех филиалах Rest & Relax - самые выгодные цены на разнообразную европейскую мебель: мягкие, комфортные салоны, стильные обеденные гарнитуры, функциональные модульные стенки, ТВ кресла, прихожие и многое другое! Многие модели есть в наличии и готовы к доставке в ближайшие дни!
Один из основных элементов праздника – праздничный стол! Удобство и красота – вот основные требования к каждому столу. Столы от Rest & Relax – это богатый выбор стильных, европейских моделей, которые порадуют вас самыми разнообразными формами и размерами, цветами и материалами, компактные в собранном виде и просторные в раздвинутом - в день распродажи, 22.12.18, - начиная с 4,950 шек.
Комфорт и стиль – это салоны от европейской фирмы мягкой мебели Gala Collezione, импортируемой в Израиль эксклюзивно компанией Rest & Relax. Великолепные классические и современные салоны раскладываются в просторную двуспальную кровать, в них также есть вместительный ящик для белья, а их неповторимый дизайн и выбор практичных, стильных обивок способен украсить любой интерьер. Самые красивые салоны с кроватью и ящиком для белья - 22.12.18 в сети магазинов Rest&Relax начиная с 4,900 шек!
Индивидуальное место для релакса – достойный выбор успешных людей! В отличии от дивана, кресло – это ваше личное место, которое можно настроить под себя и наслаждаться самым комфортным отдыхом в нем. Современный дизайн позволяет размещать в интерьере различные стили кресел, но только в 22.12.18Rest & Relax вас ждет целый ассортимент уютных, мягких кресел повышенной функциональности и актуальных расцветок по самым выгодным предпраздничным ценам: кресла-реклайнеры в тканевой обивке – от 1,900 шек, дизайнерские кресла в тканевой обивке - от 2,300 шек.
Функциональность, вместительность и дизайн – то, что необходимо мебели в гостиной! Всем этим критериям соответствует мебель в стиле модерн и хай-тек. Благодаря продуманным модулям и современным технологиям сборки вы легко сможете составить прекрасную стенку, соответствующую всем вашим требованиям. А особые дизайнерские решения и использование необычных цветовых сочетаний позволят преобразить пространство, например:
Белый – это стиль и красота, именно этот цвет зрительно увеличивает пространство и делает его более светлым, а играя на контрасте, например, с темным деревом, таким, как бук или дуб белый становится уютней и мягче!
Древесный – это возможность подарить помещению тепло и уют, совместив их с функциональностью. А контраст с темным деревом или глянцевой отделкой выгодно подчеркнет изящные линии и выделит функциональные части стенки.
Самые красивые, стильные и функциональные модульные стенки - 22.12.18 в Rest & Relax начиная с 2,990 шек.
Как известно, уютный дом начинается с уютной прихожей! И Rest & Relax позаботился о том, чтобы вы наслаждались дизайном вашего дома с первого шага – 22.12.18 современные, вместительные, стильные и функциональные прихожие - начиная с 1,300 шек.
Только 22 декабря 2018 во всех филиалах Rest & Relax - самые выгодные цены на разнообразную европейскую мебель: мягкие, комфортные салоны, стильные обеденные гарнитуры, функциональные модульные стенки, ТВ кресла, прихожие и многое другое! Многие модели есть в наличии и готовы к доставке в ближайшие дни!
Ждем вас:
- Петах-Тиква, ул. ха-Рав Пинто, 21 (угол ул. Бен Цион Галис, 9 - промзона Сгула) – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 10:00 до 22:00.
- Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 10 (ха-Мерказ ха-Исраэли ле-Риут - магазины 211, 302, 206).
- Натания, ул. ха-Оманут, 12 – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 11:00 до 21:00