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Британия: новобранцам советуют не пользоваться Huawei 19.11 11:20   MIGnews.com

Британия: новобранцам советуют не пользоваться Huawei

Сотрудник одного из британских учебных армейских центров признался, что солдатам армии Соединенного Королевства советуют отказаться от использования китайских гаджетов.

Второй по величине производитель телефонов в мире в прошлом получал деньги от государственных служб безопасности Китая, и в соответствии с китайскими юридическими законами должен сотрудничать с разведкой страны. При этом Huawei заявляет, что это обязательство не распространяется на деятельность компании и работу смартфонов в других странах.

Несмотря на это, США и некоторые страны Европы продолжают ограничивать китайскую компанию. В недавнем заявлении корпорации, представители Huawei указали, что компания подвергается "несправедливому отношению", пишет Mirror.

В мае этого года компания Huawei была внесена в "черный список" министерства торговли США.


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