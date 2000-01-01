Британия: новобранцам советуют не пользоваться Huawei
Сотрудник одного из британских учебных армейских центров признался, что солдатам армии Соединенного Королевства советуют отказаться от использования китайских гаджетов.
Второй по величине производитель телефонов в мире в прошлом получал деньги от государственных служб безопасности Китая, и в соответствии с китайскими юридическими законами должен сотрудничать с разведкой страны. При этом Huawei заявляет, что это обязательство не распространяется на деятельность компании и работу смартфонов в других странах.
Несмотря на это, США и некоторые страны Европы продолжают ограничивать китайскую компанию. В недавнем заявлении корпорации, представители Huawei указали, что компания подвергается "несправедливому отношению", пишет Mirror.
В мае этого года компания Huawei была внесена в "черный список" министерства торговли США.